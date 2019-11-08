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专业运输服务
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龙泉市长途汽车运输公司始建于1935年，是龙泉市一家国有道路旅客二级专业运输企业
- 安全快捷 -
把安全质量特性放在运输服务质量特性的首位，确保安全行车
- 诚信服务 -
所有成员齐心一致、通力合作，
是力量与目标的聚合
- 满足客户 -
把服务作为首要内容与目标，
以实现“四个满意”为主导
- 持续改进 -
不断反思的基础上，对不合格现象和不良事件进行治理，并提出纠正预防措施
公司始建于1935年，是龙泉市一家国有道路旅客二级专业运输企业。公司的前身是浙江省汽车运输公司龙泉中心站，1988年成建制下放丽水地区管理，更名为丽水地区汽车运输公司龙泉分公司。1992年10月，成建制下放龙泉市管理，更名为龙泉市长途汽车运输公司。
龙泉市长途汽车运输公司
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公司产业
集汽车客运、汽车维修、汽车综合性能检测、汽车驾培、公交、出租车服务、山茶油种植加工销售等多元化经营格局的企业
“上下同欲者胜”，我们致力于成为学习型组织，通过学习创造自我，提升自我价值。
我们认同人才是企业平等的资本所有者，寻求彼此协调一致的价值观，共建企业经营理念与发展远景。
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龙泉市长途汽车运输公司始建于1935年，是龙泉市一家国有道路旅客二级专业运输企业。公司的前身是浙江省汽车运输公司龙泉中心站，1988年成建制下放丽水地区管理，更名为丽水地区汽车运输公司龙泉分公司...
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